5 cose che Roberto De Zerbi deve fare agli Spurs per innescare una rivoluzione

Un allenatore italiano ha iniziato a lavorare con una squadra di Premier League, affrontando nuove sfide e obiettivi. Sono state identificate cinque azioni chiave che potrebbero cambiare il corso della stagione, tra cui modifiche tattiche e cambi di formazione. La società sta monitorando attentamente i progressi e le strategie adottate dall’allenatore per migliorare le prestazioni della squadra.

2026-03-30 21:08:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Se nominato, l’ex capo del Brighton avrebbe molto lavoro da fare. Con la porta girevole manageriale che gira ancora una volta nel nord di Londra, il Tottenham Hotspur è fortemente legato a una mossa per il tattico italiano Roberto De Zerbi. L’ex allenatore del Brighton e del Marsiglia è rinomato per il suo calcio tecnico e controllato, ma subentrare allo stadio del Tottenham Hotspur non è un compito da poco. De Zerbi secondo quanto riferito – e forse saggiamente – ha voluto aspettare la fine della stagione. Ma dopo l’esonero di Igor Tudor il Tottenham non vede l’ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Leggi anche: Tottenham-De Zerbi: si può fare. Gli Spurs attendono la conferma in giornata Criscitiello su De Zerbi: “Ora non deve fare l’errore di andare a Napoli”Si chiude l’esperienza di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. Spurs in contatto con De Zerbi per un potenziale appuntamento estivoDopo aver esonerato Thomas Frank, il Tottenham Hotspur ha nominato Igor Tudor allenatore ad interim fino alla fine della stagione, ma il croato, a...