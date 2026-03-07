Il Tottenham Hotspur ha annunciato l'esonero di Thomas Frank e ha scelto Igor Tudor come allenatore ad interim fino al termine della stagione. Nei giorni scorsi, la società si è mossa anche con i contatti con l'allenatore italiano De Zerbi, valutando un possibile incontro durante l’estate. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali su eventuali accordi futuri.

Dopo aver esonerato Thomas Frank, il Tottenham Hotspur ha nominato Igor Tudor allenatore ad interim fino alla fine della stagione, ma il croato, a quanto pare, è tutt’altro che una soluzione ai loro problemi. La sua squadra ha perso tutte e tre le partite giocate finora: il derby del nord di Londra contro l’Arsenal in casa, in trasferta contro il Fulham e in casa contro il Crystal Palace. Secondo quanto riferito, Tudor è ora sul punto di essere licenziato e le cose non sembrano andare troppo bene per gli Spurs in pericolo di retrocessione. Con 29 partite giocate, un solo punto li separa dal West Ham, che è in zona pericolo, e dal Nottingham Forest, che è in vantaggio sugli Hammers per differenza reti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Spurs in contatto con De Zerbi per un potenziale appuntamento estivo

