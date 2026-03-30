Tottenham-De Zerbi | si può fare Gli Spurs attendono la conferma in giornata

Il Tottenham ha avviato trattative con il tecnico italiano dopo l'esonero di Igor Tudor. La società londinese ha manifestato l'intenzione di confermare l'interesse nei confronti dell'allenatore e attende una risposta ufficiale nella giornata. La decisione sulla possibile nomina potrebbe essere comunicata a breve.

Londra, 30 marzo 2026 – Continua il pressing del Tottenham per De Zerbi. Dopo l'esonero di Igor Tudor, la dirigenza della squadra londinese non ha avuto attimi di esitazione e si è fiondata subito sul tecnico italiano. Per De Zerbi si tratterebbe di un ritorno in Premier League, dopo aver guidato il Brighton dal 2022 al 2024. Due stagioni in cui l'Inghilterra ha scoperto il tecnico italiano: il primo anno ha chiuso al sesto posto, il secondo, invece, all'undicesimo, prima di trasferirsi al Marsiglia. Con i francesi, un'esperienza di alti e bassi: la prima stagione (2024-25) è terminata con il secondo posto e la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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