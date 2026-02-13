Riccardo Criscitiello avverte Roberto De Zerbi di non commettere l’errore di trasferirsi a Napoli, poco dopo aver lasciato l’Olympique Marsiglia.

Si chiude l’esperienza di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia. La società francese ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico bresciano dopo la pesante sconfitta nell’ultimo big match di Ligue 1 contro il Paris Saint-Germain e l’eliminazione dalla Champions League, arrivata con il ko contro il Bruges. Sulla vicenda è intervenuto il direttore Michele Criscitiello ai microfoni di Sportitalia, con parole molto dure nei confronti dell’ambiente marsigliese e delle scelte compiute. “Se prendi uno come De Zerbi, devi saperlo gestire e devi sapere chi hai di fronte. Per me è una società da zero a zero che non arrivava da anni in Champions. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Criscitiello su De Zerbi: “Ora non deve fare l’errore di andare a Napoli”

Roberto De Zerbi ha commentato Robinio Vaz, nuovo acquisto della Roma proveniente dall'Olympique Marsiglia.

Emanuele Giaccherini ha commentato la prestazione di David dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo.

