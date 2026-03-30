La cometa 3IATLAS, lunga circa 12 miliardi di anni, rappresenta un relitto cosmico che potrebbe essere nato quando la nostra galassia era ancora giovane. Si tratta di un corpo formato da ghiaccio e polvere, che si muove attraverso il sistema solare. La sua età suggerisce che si tratta di uno degli oggetti più antichi mai osservati, offrendo uno sguardo su epoche remote dell’universo.

Una viaggiastra di ghiaccio e polvere, la cometa 3IATLAS, potrebbe essere un relitto cosmico nato quando la nostra galassia era ancora in fasce, con un’età stimata tra i 10 e i 12 miliardi di anni. Questa scoperta, basata sull’analisi isotopica effettuata dal telescopio spaziale James Webb, suggerisce che l’oggetto si sia formato poco dopo la nascita della Via Lattea, rendendolo una delle più antiche testimonianze materiali dell’universo osservabile. Scoperta nel 2025, questa?? interstellare si avvicina al Sole a una velocità record di 58 chilometri al secondo, superando nettamente le velocità dei suoi predecessori 1I’Oumuamua e 2IBorisov. La sua composizione chimica rivela un rapporto tra carbonio-12 e carbonio-13 estremamente basso, indicando una formazione avvenuta prima che il mezzo interstellare si arricchisse di elementi pesanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 3I/ATLAS: 12 miliardi di anni, un relitto cosmico che sfida la storia

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