3I ATLAS la CIA non si esprime su documenti segreti Avi Loeb | Se è una cometa che senso ha?

La CIA ha dichiarato di non poter né confermare né smentire l'esistenza di documenti segreti riguardanti 3I/ATLAS. Avi Loeb ha recentemente commentato la natura dell'oggetto, chiedendosi quale possa essere il senso se si trattasse di una cometa. La discussione sulla natura di 3I/ATLAS rimane aperta, senza conferme ufficiali sulle sue caratteristiche o origini.

La CIA è stata interpellata sull'esistenza di documenti relativi a 3IATLAS, rispondendo di non poterlo "né confermare né smentire". Il professor Avi Loeb ha sottolineato che se l'oggetto interstellare è una cometa naturale, come sostengono la NASA e la maggior parte della comunità scientifica, perché l'agenzia di intelligence avrebbe dovuto rispondere in modo così ambiguo? Secondo l'astrofisico, la possibile interpretazione è che sia stato effettivamente vagliato dai funzionari governativi un evento cigno nero, ovvero tecnologia aliena ostile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Avi Loeb: “Se 3I/ATLAS è una cometa, non dovrebbe avere questa caratteristica” Leggi anche: Per Avi Loeb 3I/ATLAS o si è disintegrato o non è una cometa naturale: i nuovi calcoli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. 3I/ATLAS, la CIA non si esprime su documenti segreti. Avi Loeb: “Se è una cometa, che senso ha?” - La CIA è stata interpellata sull'esistenza di documenti relativi a 3I/ATLAS, rispondendo di non poterlo "né confermare né smentire" ... fanpage.it

Perché le dichiarazioni della CIA stanno riaccendendo il mistero che circonda la cometa 3l/ATLAS - Il caso 3I/ATLAS non racconta una cospirazione, ma il modo in cui la scienza procede, tra dati, ipotesi e verifiche continue. greenme.it

L’Oggetto Interstellare 3I/ATLAS: Mistero di un’Accelerazione Inattesa - Un enigma cosmico sta tenendo col fiato sospeso la comunità scientifica: l’oggetto interstellare 3I/ATLAS ha manifestato un’accelerazione improvvisa e inspiegabile mentre orbitava attorno al Sole. veb.it

