Anomalie di 3I ATLAS l'astrofisico Toni Scarmato che collabora con Avi Loeb risponde a Fanpageit

Fanpage.it ha intervistato l’astrofisico italiano Toni Scarmato, che collabora con Avi Loeb nell’analisi di 3IATLAS, il terzo oggetto interstellare identificato nel Sistema solare. In questa intervista, Scarmato fornisce approfondimenti sulle caratteristiche e le implicazioni di questa scoperta, contribuendo a chiarire il ruolo delle anomalie di 3IATLAS nel contesto della ricerca astronomica.

Fanpage.it ha intervistato l'astrofisico italiano Toni Scarmato che sta collaborando con Avi Loeb nell'analisi di 3IATLAS, il terzo oggetto interstellare mai scoperto nel Sistema solare. Le risposte su anomalie, anti-coda, getti e sulla nascita della collaborazione con lo scienziato dell'Università di Harvard.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: 3I/ATLAS, astrofisico De Bernardis: “Rispetto per Avi Loeb, ma anomalie spiegabili e uso sbagliato della statistica”

Leggi anche: Cometa interstellare 3I/Atlas, abbiamo analizzato tutte le anomalie indicate da Avi Loeb (una per una)

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il raro allineamento di 3/I Atlas con Terra e Sole: è la 18esima anomalia della misteriosa cometa; Le anomalie della cometa interstellare 3I/Atlas e lo storico allineamento del 22 gennaio 2026. I misteri che la rendono straordinaria; E se 3I/ATLAS fosse una cometa trasformata in veicolo spaziale?: La nuova ipotesi di Avi Loeb; 3I/ATLAS, nuovo studio alimenta il mistero dell’anti-coda. Avi Loeb: C’è un’altra anomalia.

Oggi l'allineamento di Atlas con Terra e Sole (che dura una settimana): è la 18esima anomalia della strana cometaGli astronomi studiano la cometa sin dal suo arrivo nel sistema solare. Il telescopio Hubble ha evidenziato una struttura molto peculiare dei getti prodotti dal misterioso corpo celeste ... msn.com

Oggi ci sarà il raro allineamento della cometa 3I/Atlas con Terra e Sole ed è un'occasione preziosissima per gli astronomipartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... wired.it

Sono 18 le anomalie identificate dagli astronomi che studiano la cometa sin dal suo arrivo nel sistema solare facebook

Il raro allineamento di 3/I Atlas con Terra e Sole: è la 18esima anomalia della misteriosa cometa x.com