Il 22 gennaio 2026 si verifica un particolare allineamento tra la cometa interstellare 3IAtlas, la Terra e il Sole. Sebbene questo evento sia di grande interesse astronomico, non sarà visibile ad occhio nudo, richiedendo strumenti specializzati per l’osservazione. In questa occasione si approfondiscono le caratteristiche uniche della cometa e i misteri che la rendono un oggetto di studio e curiosità nel panorama scientifico.

Roma, 21 gennaio 2026 – L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 22 gennaio 2025 alle ore 14. Ma chiariamolo subito: inutile alzare gli occhi verso il cielo, a meno che non si possiedano potenti telescopi, perché lo storico allineameto della cometa 3IAtlas con Terra e Sole non sarà visibile a occhio nudo. Ciò non toglie che sarà un evento storico dopo più di un mese dal momento in cui ha toccato il punto più vicino al nostro pianeta. Scopri di più. 3IAtlas e l’allineamento particolare nel cielo terrestre. Insomma, tra poche ore la cometa 3IAtlas raggiungerà un allineamento particolare nel cielo terrestre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le anomalie della cometa interstellare 3I/Atlas e lo storico allineamento del 22 gennaio 2026. I misteri che la rendono straordinaria

