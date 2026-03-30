Il 30 marzo 2002, durante una partita contro il Parma, Andrea Pirlo segnò il suo primo gol con la maglia del Milan. In quell'occasione, il centro fu segnato mentre giocava come trequartista. Da quel momento, il giocatore iniziò a farsi notare nel campionato italiano.

Il 30 marzo 2002 rappresenta una tappa simbolica nella storia del Diavolo. Esattamente 24 anni fa, durante Milan-Parma, Andrea Pirlo realizzò su punizione il suo primo gol in maglia rossonera, contribuendo al successo per 3-1. Una rete che rappresenta l’alba di un ciclo vincente che sta per nascere. Arrivato nel 2001 dal Brescia, Pirlo era considerato un talento raffinato ma ancora in cerca di collocazione definitiva. Carlo Ancelotti intuì la svolta: arretrarlo di qualche metro, trasformandolo da trequartista a regista davanti alla difesa. Una scelta destinata a cambiare per sempre la sua carriera. LEGGI ANCHE: Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l'attacco del prossimo anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - 30 marzo 2002, quando tutto ebbe inizio: il primo gol di Andrea Pirlo con la maglia del Milan

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