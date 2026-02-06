Il 6 febbraio 1955 Cesare Maldini segna il suo primo gol con la maglia del Milan. Era durante la partita contro la Triestina. Un momento che segna l'inizio di una lunga carriera nel club. Maldini, allora 20enne, entra in campo e realizza un gol che resterà nella memoria dei tifosi. Da quel giorno, la sua storia con il Milan si intreccia con quella di molti successi e di una leggenda del calcio italiano.

6 febbraio 1955, l'inizio di tutto. In occasione di Triestina-Milan, match valido per la 18esima giornata di Serie A, un giovanissimo Cesare Maldini ha segnato il suo primo gol in maglia rossonera: l'ex difensore rossonero segnò la rete del momentaneo 2-2 attorno al 50esimo minuto di gioco. Il match terminò poi 4-3 a favore degli Alabardati. Per i rossoneri a segno anche Soerensen e Nordahl. Proprio nella giornata di ieri, il club rossonero ha voluto ricordare Maldini nel giorno del suo compleanno. L'ex rossonero, scomparso nel 2016, avrebbe compiuto 94 anni. Con il Milan, Cesare Maldini rimase per ben 12 stagioni, vincendo 4 Scudetti (1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62), 1 Coppa Latina (1956), 1 Coppa dei Campioni (1963). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cesare Maldini, 71 anni fa il primo gol con la maglia del Milan

Approfondimenti su Cesare Maldini

