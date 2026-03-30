Il 30 marzo, esattamente 18 anni fa, Maldini segnava il suo ultimo gol con la maglia del Milan. Quel giorno, il capitano del club metteva a segno un goal che rappresentava l'ultima rete ufficiale in una carriera lunga e ricca di successi. Da allora, sono passati quasi due decenni e quella marcatura rimane un ricordo indelebile per i tifosi e gli appassionati di calcio.

l 30 marzo 2008 non è una data qualunque nella storia rossonera. Quel giorno, durante la 31ª giornata della stagione 2007-2008, Paolo Maldini segnò l’ultimo gol della sua carriera con la maglia del Milan. A 'San Siro', nella sfida poi persa 1-2 contro l’Atalanta, il capitano trovò la rete all’85’ con un colpo di testa su calcio d’angolo. Un sigillo che chiude simbolicamente un percorso straordinario. Con 33 gol in 902 presenze complessive, Maldini è il giocatore con più apparizioni nella storia del Milan. Dal debutto nel 1984 fino al ritiro nel 2009, ha attraversato 25 anni di calcio ad altissimo livello, diventando il simbolo del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il 30 marzo di Paolo Maldini: 18 anni fa il Capitano segnava il suo ultimo gol con la maglia del Milan

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