A Tokyo apre il primo parco a tema Pokémon e per mesi è già sold out Perché dopo 30 anni Pikachu è ancora ovunque e come tutto ebbe inizio

A Tokyo apre il primo parco a tema Pokémon, e i biglietti volano via in pochi minuti. Dopo 30 anni, Pikachu rimane ancora tra i personaggi più amati, e questa novità attira già orde di visitatori. La città si prepara a ricevere turisti che, quest’anno, potrebbero arrivare anche prima del solito, attratti da questa nuova attrazione.

In Giappone i turisti stranieri, di solito, arrivano con la primavera e la fioritura dei ciliegi. Quest’anno però è probabile che arrivino anche prima. Ad attirarli infatti ci potrebbe essere l’apertura del primo parco a tema Pokémon permanente, il PokéPark Kanto, prevista per giovedì 5 febbraio a Tokyo. Il parco non assomiglia alle grandi macchine dell’intrattenimento globale come Tokyo DisneySea o gli Universal Studios di Osaka: niente montagne russe e spettacoli adrenalinici. L’idea è un’altra, più “ Pokémon ” nel senso originario del termine. Una foresta da esplorare, popolata da creature che sembrano uscite dal Pokédex: statue e installazioni in scala reale, habitat ricostruiti, piccoli dettagli nascosti tra erba e alberi.🔗 Leggi su Open.online

