10 milioni per trattori | bando a fondo perduto per la sicurezza

Un nuovo bando mette a disposizione dieci milioni di euro a fondo perduto destinati al miglioramento e alla messa in sicurezza di trattori agricoli e forestali. La misura si rivolge a aziende e enti che intendono investire in interventi di aggiornamento delle attrezzature. Le domande possono essere presentate entro i termini stabiliti dal bando, che specifica i requisiti e le modalità di partecipazione.

Dieci milioni di euro a fondo perduto sono stati stanziati per il rinnovamento e la messa in sicurezza dei trattori agricoli e forestali. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha varato questa misura insieme a Ismea, Inail e Crea. La procedura si aprirà ufficialmente il 15 aprile 2026 alle ore 12 e resterà attiva fino al 15 maggio successivo. L’obiettivo è prevenire gli infortuni sul lavoro e modernizzare il parco macchine del settore primario. Laura Cavandoli, componente della Commissione Agricoltura della Camera, ha sottolineato come investire nella sicurezza significhi proteggere chi lavora nei campi. Le domande verranno presentate tramite una piattaforma informatica tra il 19 e il 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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