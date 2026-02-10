Sicilia | pesca due milioni per progetti innovativi e turismo sostenibile Incentivi a fondo perduto fino a 75mila euro

La Regione Sicilia mette a disposizione due milioni di euro per rinnovare il settore della pesca. La scelta punta a sostenere progetti innovativi e a promuovere il turismo sostenibile legato alla filiera ittica. Gli incentivi sono a fondo perduto e possono arrivare fino a 75 mila euro, con l’obiettivo di aiutare le imprese a innovarsi e a diversificare le attività.

Sicilia, Due Milioni per Rilanciare la Pesca: Innovazione e Turismo al Centro del Nuovo Bando. La Regione Siciliana punta a una profonda trasformazione del settore ittico, stanziando due milioni di euro per incentivare l’innovazione e lo sviluppo di nuove attività. L’iniziativa, promossa dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea, mira a sostenere le imprese del settore e a diversificare l’offerta, con un occhio di riguardo al turismo e alla valorizzazione delle risorse marine locali. L’annuncio, giunto nella mattinata di oggi, 10 febbraio 2026, apre uno scenario di nuove opportunità per un comparto cruciale per l’economia dell’isola.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicilia Pesca

Ultime notizie su Sicilia Pesca

Sostegno alla pesca, bando da due milioni per promuovere l'innovazioneLe imprese potranno ricevere un finanziamento a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese. L'assessore Sammartino: Puntiamo alla diversificazione delle attività economiche ... palermotoday.it

Pesca, dalla Regione un bando da 2 milioni per nuove attività e turismo del mareContributi a fondo perduto fino a 75 mila euro per le imprese del settore che puntano su innovazione, pesca-turismo e sostenibilità ... agrigentonotizie.it

*Dipartimento della pesca mediterranea* "Avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sul Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 39 della L.R. Sicilia 20 giugno 2019, n. 9 e ss.mm.ii. Legge regionale 30 ge - facebook.com facebook

#GRConfcooperative: la Sicilia si prepara a ripartire dopo il passaggio del Ciclone Harry, e mentre per l'agricoltura si contano ancora i danni per la pesca sono state già stanziate le prime risorse necessarie a rimettere in piedi le attività. x.com