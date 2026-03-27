Agricoltura ammodernamento dei trattori | bando Ismea da 10 milioni di euro Domande dal 19 maggio

Da ildenaro.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aperto un nuovo bando di 10 milioni di euro da parte di Ismea, dedicato al finanziamento di interventi di ammodernamento dei trattori in agricoltura. Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 maggio attraverso la pagina ufficiale dell'ente. Il finanziamento mira a sostenere gli investimenti per l'acquisto di trattori più moderni e efficienti nel settore agricolo.

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