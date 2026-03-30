Trattori agricoli e forestali | arriva un bando da 10 milioni a fondo perduto

È stato pubblicato un bando da 10 milioni di euro a fondo perduto destinato all’acquisto di trattori agricoli e forestali. La misura, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, si rivolge alle aziende del settore e coinvolge anche enti come Ismea, Inail e Crea. Lo scopo è facilitare l’aggiornamento dei mezzi, migliorando le condizioni di lavoro dei lavoratori agricoli e forestali.

Laura Cavandoli: "“È un intervento che va nella direzione giusta: investire nella sicurezza in agricoltura significa prevenire gli infortuni" "La sicurezza di chi lavora nei campi deve essere una priorità. Per questo il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha promosso, insieme a Ismea, Inail e Crea, una misura concreta per aiutare le aziende agricole ad ammodernare i mezzi e lavorare in condizioni più sicure”. Lo dichiara Laura Cavandoli, componente della Commissione Agricoltura della Camera. “Sul sito di ISMEA è stato pubblicato un bando che mette a disposizione 10 milioni di euro per interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Trattori agricoli e forestali: arriva un bando da 10 milioni a fondo perduto Articoli correlati Leggi anche: Agricoltura, ammodernamento dei trattori: bando Ismea da 10 milioni di euro. Domande dal 19 maggio Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliPiù risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare...