Escursione scolastica finisce in tragedia | 11enne scivola in una gola e precipita in acqua

Era iniziata come una tranquilla giornata immersa nella natura, con il consueto entusiasmo che accompagna ogni uscita scolastica. Un’Escursione tra i sentieri di montagna, guidata dagli insegnanti, si è però trasformata in un pomeriggio drammatico che resterà impresso nella memoria di chi vi ha preso parte.In un tratto impervio del percorso, la giornata ha improvvisamente cambiato volto. Un momento di disattenzione, forse un passo in fallo, e il gruppo si è accorto che qualcosa non andava. Una studentessa non era più visibile tra i compagni. È stato a quel punto che l’insegnante ha dato immediatamente l’allarme, facendo scattare le operazioni di soccorso.11enne caduta nella golaL’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mentre una classe di studenti accompagnata da un’insegnante stava percorrendo un sentiero panoramico che costeggia una gola montana, zona particolarmente suggestiva ma anche ricca di insidie. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Escursione scolastica finisce in tragedia: 11enne scivola in una gola e precipita in acqua

