Escursione finisce in una tragedia trovati i corpi senza vita dei due vigili del fuoco di Chieti dispersi da ieri

corpi dei due vigili del fuoco di Chieti scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una Escursione : ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico. I due facevano parte di un gruppo di quattro vigili del fuoco, tutti liberi da servizio e appartenenti al comando.

