Inter, l'annuncio sull'addio di Inzaghi: nuova panchina a sorpresa

L’di Simonein corsa per tutto nel finale di stagione, ma non ci sono certezze sulla permanenza dell’allenatore: annuncio sulla possibile svoltaInizia un’altra settimana molto importante, a tutti i livelli, per l’, che in questa parte conclusiva della stagione vede gli impegni susseguirsi, tutti fondamentali per i propri obiettivi. Nerazzurri stasera davanti alla tv per sperare che il Napoli non si avvicini alla vetta in campionato, quindi domani in campo per l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern.di– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)Sul fronte europeo, i campioni d’Italia hanno una grande occasione e possono giocarsi le proprie chances di arrivare fino in fondo. Ma servirà una reazione dopo l’inaspettato pareggio con il Parma, che può aver lasciato qualche scoria di troppo.