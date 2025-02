Tvplay.it - Juventus, l’annuncio a sorpresa del dirigente: colpo per l’estate

Arriva un annuncio molto interessante di unche smentisce qualsiasi trattativa per il giocatore: tuttavia, laha espresso un interesse concretoLaha concluso il mercato puntellando la rosa con gli innesti che servivano a Thiago Motta per affrontare la seconda parte di stagione. In estate, tra l’altro, ci sarà anche il Mondiale per Club. Una splendida occasione per far bene negli USA e magari portare altri introiti da poter reinvestire sul mercato.delper(LaPresse) Tvplay.itLa stagione della squadra di Thiago Motta, però, è ricca di alti e bassi e proprio l’allenatore ha subito pesanti critiche. Il successo con l’Empoli è stato importante, venerdì la Juve è attesa a Como per un’altra partita difficile prima di riversare le proprie energie sulla Champions League.