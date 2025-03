Ilnapolista.it - De Gea: «Si dà troppa importanza al gioco coi piedi, il portiere deve essere bravo con le mani e mentalmente»

Leggi su Ilnapolista.it

De Gea: «Si dàalcoi, ilcon le»Come è cambiata la vita dei calciatori in questi anni?«È tutto cambiato. Non è facile far comprendere ai tifosi che non si può rimanere sempre nello stesso club per tanti anni. Rispetto a qualche anno fa hanno molto più spazio le ambizioni personali. Una volta i senatori venivano rispettati dai più giovani, adesso può capitare che un ragazzino quasi non ti saluti. È cambiata la vita, non solo il calcio. Mi reputo un leader e su alcuni principi non scendo a compromessi».Tipo?«Dopo una sconfitta non voglio parlare con nessuno. Silenzio e riflessione finché non torno a casa. Invece in passato ho visto compagni ai quali non fregava niente, ridevano e scherzavano senza pensare ai tifosi e ai loro sacrifici.