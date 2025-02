Iltempo.it - A Sanremo vince Olly. Sorpresa Lucio Corsi al secondo posto. Proteste per Giorgia e Lauro fuori dalla cinquina

, con "Balorda nostalgia" ha vinto il 75esimo Festival dicon "Volevo essere un duro", che ha vinto anche il premio della Critica "Mia Martini". Terzo Brunori Sas con "L'albero delle noci". Quarto classificato Fedez con "Battito". Quintoper Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola". Ecco la classifica finale del Festival di, dal sesto al ventinovesimo: 6)- La cura per me 7) Achille- Incoscienti giovani 8) Francesco Gabbani - Viva la vita 9) Irama - Lentamente 10) ComaCose - Cuoricini 11) Bresh - La tana del granchio 12) Elodie - Dimenticarsi alle 7 13) Noemi - Se t'innamori muori 14) The Kolors - Tu con chi fai l'amore 15) Rocco Hunt - Mille vote ancora 16) Willie Peyote - Grazie ma no grazie 17) Sarah Toscano - Amarcord 18) Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola 19) Rose Villain -legge 20) Joan Thiele - Eco 21) Francesca Michielin - Fango in paradiso 22) Modà - Non ti dimentico 23) Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore 24) Serena Brancale - Anema e core 25) Tony Effe - Damme 'na mano 26) Gaia - Chiamo io chiami tu 27) Clara - Febbre 28) Rkomi - Il ritmo delle cose 29) Marcella Bella - Pelle diamante