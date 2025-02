Ilrestodelcarlino.it - Welfare, la regione al vertice in Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Emilia-Romagna raggiunge il secondo posto tra le regionine per "capacità di risposta del sistema di", con un punteggio di 79,5 su 100, in miglioramento di una posizione rispetto allo scorso anno. I dati emergono dalle classifiche del ‘Index 2024’, realizzato da ‘’, nato su iniziativa del gruppo Unipol in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Per quanto riguarda gli indicatori di spesa, l’Emilia-Romagna ottiene un punteggio di 81,3 (su una scala da 0 a 100) posizionandosi al primo posto. Lasi colloca al terzo posto per spesa sanitaria privata pro-capite (724 euro contro la mediana di 604 euro).