SIW | Info & Card finale System Carnival

Lee ladi “”, in programma Sabato 8 Febbraio a Cascina (PI):SIWSabato 8 Febbraio – Cascina (PI)SIW Training Center – Via ToscoRomagnola 32/34Inizio Show Ore 21.00 – Prenotazione Biglietti QUISIW Superior Italian ChampionshipVittorio Bruni (c) Vs SwanSIW Superior Tag Team ChampionshipFederico Volta; Vertigo (c) vs World Eaters (Caesar; Davey Fusaro) w/Il DivoTag Team Battle Royale Match for #1 Contender GdG 2025Beer Club (Pegaso; Antonio White Knife) vs Elia Piddu; El Ghepardero Especial Vs Suburban Sons (Davide Adami; Fabio Romano) vs ??? Vs ???Rafael Vs Kevin CaioAnnunciate le presenze di Mirko Mori, Nico Inverardi, Picchio e Sid Scala