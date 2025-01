Ilgiorno.it - "Stiamo vivendo la tempesta perfetta"

"L’apicoltura in questo momento sta passando quella che io chiamo la". È un quadro tutt’altro che roseo quello dipinto da Gianni Alessandri, presidente dell’Associazione Apicoltori Professionisti Italiani, in occasione del congresso nazionale ospitato a Varese. A minacciare il settore è l’emergenza del clima, con gli effetti devastanti di forti siccità ed eventi estremi che nelle ultime stagioni hanno messo in ginocchio la produzione del miele. "Già da anni – spiega il presidente –avvisando un cambiamento climatico, essendo allevatori di animali molto piccoli che danno un monitor di come sta cambiando il clima. Da anni nonfacendo più il miele, o meglio, è sempre di meno. Si sono ridotte drasticamente le produzioni". Lo dicono i numeri: il 2024 è stata l’ennesima annata disastrosa, da nord a sud, su quasi tutti i raccolti.