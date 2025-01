Lanazione.it - Apnea Dinamica Sub Prato protagonisti

Una competizione giunta ormai all’ottava edizione, e divenuta una "classica". E che porterà a sfidarsi presso la piscina Galilei alcuni fra i migliori sub d’Italia. Si avvicina sempre più il "TrofeoSub", organizzato dall’Associazione Sub, che si terrà il 9 febbraio. Si tratta come al solito di una gara diindoor con e senza attrezzi valida come prova di qualificazione nazionale per il campionato italiano diFipsas. Si prevede indicativamente un numero massimo di 50 concorrenti, ma il club è pronto ad rivedere al rialzo la soglia sulla base del numero di iscritti (con le iscrizioni online che chiuderanno peraltro proprio oggi alle 22 sul sito web "iscrizioni.novar.it"). "Un appuntamento che organizziamo da anni, ormai conosciuto ed apprezzato trasversalmente.