Trofeo Apnea Dinamica. Il Sub Prato può sorridere

Cinquanta atleti provenienti da tutta Italia (in rappresentanza di undici club) si sono dati battaglia pochi giorni fa nella piscina Galilei per il "Sub", giunto ormai all’ottava edizione. Ad aggiudicarsi ilsono stati i genovesi dell’Asd Dario Gonzatti, precedendo nella classifica generale delle società (stilata attraverso la somma dei risultati di ogni singolo atleta) i padroni di casa del Sub, con il sodalizio pratese che ha comunque ben figurato. Ottimo il rendimento delle atlete, che hanno monopolizzato il podio nella categoria "2CF" con pinne: prima Claudia Marzoli, seconda Monica Tattini, terza Giulia Fabiani, quarta Caterina Costanza. Argento per Veronica Petrullo, fra le "esordienti pinne". Fra gli atleti, spicca la medaglia d’oro di Mirko Bianchi nella categoria "2CM" rana senza attrezzi.