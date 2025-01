Ilgiorno.it - Como, incidente con due feriti a Prestino: giallo sulla dinamica

Leggi su Ilgiorno.it

, 23 gennaio 2025 – Nello scontro tra due auto, una Lancia Y e una Bmw, avvenuto questa mattina alle 11 in via Gabriele d’Annunzio, nella zona di, due persone sono rimaste ferite, trasportate in codiceall’ospedale Sant’Anna. I vigili del fuoco arrivati in sposto con due squadre, hanno dovuto procedere a liberare dall’abitacolo uno dei due, rimasto incastrato: alle cure del 118 sono stati affidati una donna di 55 anni e un uomo di 89, entrambi con ferite serie, ma non in pericolo di vita. Ladell’non è chiara: gli agenti di polizia locale di, stanno ricostruendo laper capire cosa abbia causato l’urto tra i due veicoli. L'ha causato un po' di rallentamenti.