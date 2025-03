Apnea Dinamica con Monopinna, ai World Games Mauro Generali conquista l’argento

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ stata ottima la gara diaiSeries di Chengdu, in Cina. L’Azzurro ha brillato nella prova dell’e ha messo al collo uno splendido argento.E’ stata la misura di 283,50 metri, quella che ha dato all’atleta tricolore della Nazionale Italiana il prezioso alloro internazionale, nella specialità con la.L’Azzurro ha sfiorato il podio nell’senza attrezzi, avendo ottenuto il quarto posto.La gara dell’conè stata vinta dal russo Alexey Molchanov, che ha avuto l’oro con 300,00 metri. Il cubano Rolando Salgado Martinez ha messo il bronzo al collo con 279,00 metri.Matteo Michele Airoldi ha segnato il settimo posto con la distanza di 204,50 m. nella gara femminile, Alessia Zecchini, plurimedagliata e con tanti record straordinari in bacheca, non è riuscita a chiudere in modo corretto il protocollo di uscita.