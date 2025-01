Ilrestodelcarlino.it - Esuberi Beko, si apre uno spiraglio. La multinazionale: pronti a trattare

Roma, 31 gennaio 2025 – Se non altro, si inizia a. Ed è già qualcosa nel confronto con unaEurope che snocciolava chiusure (Comunanza e Siena), tagli (Fabriano e Cassinetta) edcol pallottoliere: duemila in Italia, almeno settecento nelle Marche tra Ascolano e Anconetano. “Ora inizieranno tre settimane di confronto con le parti, per individuare le migliori soluzioni da portare al tavolo che è mia intenzione convocare entro febbraio”, può riassumere il ministro Urso alla fine del confronto al Mimit (il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con i vertici diEurope, dopo avere promesso la linea dura agli operai in presidio davanti al ministero. “Abbiamo necessità di approfondire i temi emersi, investimenti e occupazione”, aggiunge, annunciando che nei prossimi giorni sarà convocato “un incontro tra proprietà, Mimit e Invitalia, per analizzare gli aspetti relativi agli incentivi e ai sostegni necessari a supportare gli investimenti annunciati da, che mi auguro possano essere supportati anche dalle Regioni interessate”.