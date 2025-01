Ilrestodelcarlino.it - Buono fruttifero non pagato. Il giudice condanna Poste Italiane

Aveva provato a incassare un, malo aveva ritenuto ormai scaduto. Per questo un pensionato civitanovese si è dovuto rivolgere al tribunale, dove i suoi diritti sono stati riconosciuti. La storia inizia nel 2001, quando Primo e Franco Cestola, padre e figlio, sottoscrivono alla filiale civitanovese delleundel valore di 2.500 euro. Sul retro a sinistra c’era il timbro di emissione; era invece in bianco la parte centrale riservata ai rendimenti e al periodo di scadenza e prescrizione. A penna era stato indicato il codice "A1", relativo ai buoni di durata ventennale. Così nell’estate 2021, passata la sospensione legata all’emergenza Covid, Franco Cestola si era presentato all’ufficio postale per riscuotere il. Ma gli era stato risposto che quel titolo era classificato "Aa1", quindi di durata massima di sei anni: ormai era prescritto.