Pierantoni | turno buono per Aurora Treia e Casette Verdini

Si attende il primo verdetto in Promozione, il Trodica è a un passo dall’Eccellenza che potrebbe conquistare nel match interno con la Palmense, seconda forza del torneo. Ecco le partite di questopresentate da Gregory, allenatore della Vigor Montecosaro. Porto Sant’Elpidio-Azzurra Colli: "Si tratta di una gara equilibrata che potrebbe finire in parità".-Corridonia: "L’viene da una striscia positiva e farà di tutto per centrare la vittoria. L’è favorita ma non mi sorprenderei se scaturisse un pareggio". Cluentina-Montegiorgio: "Per la Cluentina è l’ultima chance". Elpidiense Cascinare-Monticelli: "L’Elpidiense in casa è un ostacolo per chiunque, ma non penso che il Monticelli possa perdere un’altra volta. Potrebbe finire in parità". Grottammare-: "Al Grottammare potrebbe andare bene il pareggio contro unche sa essere pericoloso in trasferta".