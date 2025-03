Notizie.com - Poste Italiane, questo buono ha un rendimento del 5%: corri subito a richiederlo

UnFruttifero Postale, disponibile al momento sia in forma cartacea che dematerializzata, garantisce un tasso di interessi sino al 5%: di quale si tratta e come è possibile sottoscriverlo.Sono milioni i cittadini che hanno deciso di investire i propri risparmi in Buoni Fruttiferi Postali, strumenti lanciati per la prima volta danel lontano 1925 e che, sin da quel momento, hanno rappresentato una delle scelte preferite dagli italiani quando si parla di investimento.ha undel 5%:(Foto da Ansa) – Notizie.comIl primo fattore che sicuramente rende i buoni così apprezzati è la sicurezza: sono, difatti, garantiti dallo Stato, ovvero non si può perdere il capitale investito, come accade, invece, con altri tipi di strumenti di investimento.