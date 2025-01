Juventusnews24.com - Arthur Santos, fumata bianca sempre più vicina! Trattative in corso con la Juve: cosa filtra sulla formula

di RedazionentusNews24piùper il centrocampista brasiliano: le ultime sull'affare con laTra i giocatori in uscita dal calciomercatoin questi ultimi giorni di sessione invernale c'è sicuramente, fuori squadra da inizio stagione. Come riportato da Fabrizio Romano continua la trattativa colcon cui si sta discutendo la posizione divisione dell'ingaggio del centrocampista che andrebbe in prestito.PAROLE – «Melo ha aperto le porte al prestito algià due giorni fa, trattativa in. Ilè ottimista mentre discute della condivisione degli stipendi con lantus».