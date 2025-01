Quotidiano.net - Si potrà usare X per fare pagamenti. Accordo fra Visa ed Elon Musk

Roma, 29 gennaio 2025 – L'obiettivo dichiarato diè sempre stato quello di plasmare la piattaforma social X (ex Twitter) sul modello delle “super app” asiatiche, come WeChat in Cina, offrendo una gamma completa di servizi all’interno di un’unica applicazione mobile. A cominciare dalla possibilità offerta agli utenti di effettuare. La prima mossa in tale direzione è stata effettuata in queste ore, con la società di San Francisco che ha stretto una partnership conproprio allo scopo di offrire soluzioni di pagamento diretto ai propri utenti. Grazie a questa collaborazione,sarà il primo partner dell’account X Money, che permetterà agli utenti di finanziare istantaneamente il proprio portafoglio X, collegare le proprie carte di debito perpeer-to-peer e trasferire fondi direttamente al proprio conto bancario.