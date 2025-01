Thesocialpost.it - Giappone, camion inghiottito da una voragine a Yashio City

Un evento drammatico ha colpito, vicino Tokyo. Unè statoda unadi grandi dimensioni che si è formata su una strada. Questo incidente ha lasciato i soccorritori alla ricerca del conducente disperso all’interno di un buco largo 10 metri.Leggi anche: Bologna, l’incubo di Giovanna: “Murata in casa, vivo nel terrore”Soccorsi al lavoroI vigili del fuoco locali hanno subito avviato le operazioni di soccorso. Una gru ha sollevato parte del, ma l’abitacolo del conducente è rimasto sul fondo della. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni dell’autista, aumentando la tensione e l’ansia tra i presenti.L’evacuazioneLe autorità dihanno emesso un avviso di evacuazione per i residenti nell’area. Il raggio di evacuazione è di 200 metri dalla buca, poiché si sospetta che lapossa essere stata causata dalla rottura di un tubo di scarico.