Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 28/01/25

Leggi su Isaechia.it

Io vorrei un attimo scambiare due chiacchiere con l’entità che si occupa di stabilire la divisione e messa in onda delle puntate di, perché tra ieri e oggi un livello di sconnessione che mi sentivo Marty Mcfly in Ritorno al futuro e non sapevo bene cosa stessi guardando e a quale epoca risalisse.Cioè noi in pratica oggi abbiamo visto la registrazione interrotta a metà per mandare in onda la scelta di Martina De Ioannon, e così praticamente ci siamo trovati ad aver visto IERI Alessio Pili Stella e la dama Francesca scannarsi senza un senso, senso che abbiamo capito (che poi capito è un parolone) oggi che hanno mandato in onda il prequel e ci hanno fatto vedere da dove era partito il tutto.No, ma comunque complimenti, eh, tutto bellissimo, liscissimo e chiarissimo, abbiamo superato il livello di disagio di quando accorpano registrazioni diverse con noi che vediamo la gente vestita e acconciata in modi diversi a distanza di 12 secondi.