Quotidiano.net - Prezzo impossibile per Apple EarPods: solo 15€ fino a esaurimento scorte

Leggi su Quotidiano.net

A questonon li avevi mai visti: gli auricolarioriginali con connettore Lightning a soli 15,99€ - grazie ad una super offerta Amazon. Con un audio di qualità superiore e un comfort davvero al top, questi auricolari sono un grande classico di casae promettono prestazioni musicali indimenticabili. Puoi ordinarli oggi per averli entro domani, grazie alla consegna rapida Amazon Prime. Comprali al migliorEssenziali, comodi e unici: scopriProgettati e disegnati per seguire la forma dell'orecchio umano, gli auricolaridisono il non plus ultra della comodità. Grazie alla presenza del connettore Lightning, potrai utilizzarli anche suoi nuovissimi modelli di iPhone privi di attacco jack e godere comunque della tua musica preferita.