Spazionapoli.it - Napoli-Pongracic, affare ancora possibile: cosa manca? Svelato il motivo che blocca tutto

Leggi su Spazionapoli.it

potrebbevestire la maglia azzurra: eccoper accogliere il difensore alla corte di Antonio Conte. Ilè alla ricerca di un difensore da inserire all’interno dello scacchiere di Antonio Conte. Difficile che Juan Jesus possa restare anche la prossima stagione, mentre su Rafa Marin si stanno facendo delle valutazioni ma il futuro è al tempo stesso incerto.Ecco perchè Giovanni Manna sta cercando di portarsi avanti con il lavoro, nella speranza di andare a prendere già in questa sessione di mercato un elemento che possa fare al caso di Antonio Conte.Per gli azzurri si era fatto il nome di Danilo, poi volato in Brasile, è quello di Ismajili che al momento, però, pare non si muova da Empoli. In questo ore sta nuovamente prendendo forma e consistenza un difensore accostato agli azzurri proprio negli ultimi giorni.