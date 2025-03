Tvplay.it - Napoli, il mega affare sblocca Garnacho: colpo da 54 milioni

Per ilpotrebbe riaprirsi di maniera inaspettata la pista che conduce ad Alejandro, alla luce di un piano da 54di euro che ha in mente il Manchester United.Le richieste d’ingaggio di Alejandrosono state fra le principali cause per le quali ilnon ha concluso la trattativa con il Manchester United per il trasferimento del giocatore in Serie A, durante la sessione invernale di calciomercato. Infatti, l’attaccante argentino era stato individuato come profilo ideale da parte del club partenopeo per inserire in rosa un innesto di qualità, le cui caratteristiche fossero congeniali alle esigenze di mister Conte, dopo la cessione del georgiano Kvaratskhelia ai francesi del PSG., ilda 54(LaPresse) – tvplay In seguito a un tira e molla di diverse settimane, le parti non sono riuscite a trovare un accordo economico che soddisfacesse tutti e la negoziazione è saltata.