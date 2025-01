Quifinanza.it - Mediobanca pronta a respingere l’offerta di Mps, 12 miliardi non bastano

Leggi su Quifinanza.it

si prepara a sbarrare la strada alla proposta di scambio lanciata da Monte dei Paschi di Siena. Un’operazione caldeggiata dall’esecutivo e spinta da nomi pesanti come Delfin e il gruppo Caltagirone, ma che per il Cda di Piazzetta Cuccia, sotto la guida di Renato Pagliaro, manca di concretezza sia sul piano economico che su quello strategico.Le reazioni dei mercati e i nodi economiciLa Monte dei Paschi non ha fatto breccia nel cuore del mercato. Le azioni della banca senese continuano a scivolare, chiudendo a 6,36 euro, mentremantiene saldo il suo posizionamento a 16,5 euro. Questo abisso tra i due titoli trascina il valore dela un modesto 12,19di euro, ben lontano dai 13,75che rappresentano la capitalizzazione effettiva di. Una voragine di 1,56che si traduce in un bivio per gli azionisti del Monte: mettere mano al portafoglio o accettare una diluizione.