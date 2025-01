Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli eventi di martedì 28 gennaio

, 282025 – Ecco quigli appuntamenti in programma per la giornata disotto le Due Torri. Alle 17, l'Archiginnasio indaga sui delitti bolognesi: al centro dell'incontro Francesca Alinovi, il delitto del Dams a cura di Maria Gabriella Mazzocchi. Alle 18, terzo appuntamento con La fanciulla del West al Comunale. Alle 19, l'Arena del Sole ospita - fino a domenica 2 febbraio - Pietro Babina e Alberto Fiori portano in scena S&B - Sole e Baleno (una favola anarchica). Alle 21, al teatro Duse va in scena Sette a Tebe. Questo terribile amore per la guerra, dalla regia di Gabriele Vacis. Sempre alle 21, Bobo Rondelli è sul palco del Locomotiv Club. Ancora alle 21, Rick Dufer e Carol Mag sono al Dehon con Terra-Solaris: storie e musiche di fantasmi. Un altro evento alle 21, quando Giuseppe Giacobazzi arriva al Celebrazioni con l'ultimo appuntamento di Osteria Giacobazzi.