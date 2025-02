Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna: cosa fare oggi, martedì 25 febbraio 2025

, 25- Ecco qui l'agenda culturale, tra, libri e spettacoli, che riempie la giornata disotto le Due Torri. Vediamo insieme. Ultimo giorno di Slow Wine Fair, in binomio con Sana Food, nei padiglioni 15, 20 e 18 diFiere. Atteso, oltre al mondo dei professionisti della filiera vitivinicola e agroalimentare, anche il ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Alle 17, alla libreria Ubik di via Irnerio, è in programma la presentazione del libro 100 pezzi facili di Morando Morandini di Luisa Morandini. La curatrice dialoga con Alessandro Berselli. Alle 18, in Salaborsa, Andrea Maioli parla del libro Protagonisti a. Fotografie di Carlotta Ginevra Volpini, insieme con Leonardo Volpini e Giancarlo Tonelli. Alle 20, il Comunale ospita ancora Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti.