Eventi di oggi a Bologna | cosa fare martedì 1 aprile 2025

, 1– Finalmente il mese diè iniziato, portando con sè un ampio ventaglio die appuntamenti da non perdere. Vediamone insieme alcuni. Continua nei distretti diFiere laChildren's Book Fair, con orario di ingresso dalle 9 alle 18.30. Alle 18, all'Oratorio di San Filippo Neri arriva Antonio Manzini, che, in occasione del lancio della nuova collana Sellerio La memoria dei ragazzi, presenta al pubblico i suoi due inediti protagonisti Max e Nigel, in compagnia dell'editore Antonio Sellerio. Sempre alle 18, al Cinema Modernissimo, è previsto l'incontro-dibattito Scrivere per ragazzi è un atto politico, in cui si tratta dei libri Bruciate questo libro. I ragazzi che salvarono il Dottor Zivago di Pierdomenico Baccalario e Dimmi cos’è il fascismo di Gad Lerner e Laura Gnocchi.