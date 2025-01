Elezioni regionali 2025 | dove e quando si vota

Leggi su Open.online

Un banco di prova ufficiale per misurare il gradimento del governo, un assaggio di nuove (e vecchie) alleanze: lesono appuntamenti chiave per la politica italiana. Nel 2024 i seggi sono stati aperti in sette Regioni (Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Umbria) e migliaia di centri urbani. Nei prossimi dodici mesi sarà il turno di Marche, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Valle d’Aosta. E in più l’incognita Sardegna che, se fosse confermata la decadenza della presidente in carica Alessandra Todde, sarebbe costretta a tornare alle urne. Le opposizioni, dopo aver strappato la presidenza di Umbria e Sardegna, proveranno a erodere ulteriore terreno alla coalizione di centrodestra. Ma? Le date devono ancora essere definite, ma Roma starebbe pensando a un unico election day in ottobre.