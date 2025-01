Ilnapolista.it - Sembrava il Milan di Fonseca e invece è quello di Conceição, 3-2 miracoloso contro il Parma

quasi sull’orlo del disastro ma a San Siro battono 3-2 ilall’ultimo minuto.al 45?, dopo il rigore dell’1-1 segnato da Pulisic al 38?, decide di lasciare in panchina Leao e Theo Hernandez, al loro posto Bennacer e Bartesaghi. Un bel salto di qualità, verso il basso però.Leggi anche: Conte: «Alla Juve come all’Inter o alnon ti puoi nascondere: devi solo vincere»finisce 3-2, al 90? era 1-2 per ilGià al 24? ilè in vantaggio con Cancellieri, il migliore dei suoi. Poi il vantaggio arriva grazie al tap in vincente di Del Prato dopo il gol fallito da Camara. A pareggiare i conti è il solito Reijnders nel recupero. Chukwueze all’ultimo minuto segna il 3-2. Ilbutta via una partita praticamente vinta. Nel primo tempo c’era anche il sospetto chenon se ne fosse mai andato, che avesse indossato i panni di