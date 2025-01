Napolipiu.com - Kehl gela il Napoli: “Nessun accordo per Adeyemi”

Il direttore sportivo del club tedesco ha smentito le voci su un'intesa raggiunta per il trasferimento dell'attaccante classe 2002, individuato come possibile erede di Kvaratskhelia.Ilè alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia, passato al PSG, e il nome di Karimè in cima alla lista dei desideri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero raggiunto uncon il Borussia Dortmund sulla base di 45 milioni di euro più bonus per l'attaccante tedesco classe 2002.Antonio Conte, giovedì scorso, avrebbe anche contattato telefonicamenteper convincerlo a sposare il progetto partenopeo. Il calciatore, tuttavia, non appare convinto di lasciare il club tedesco a metà stagione.A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il direttore sportivo del Borussia, Sebastian, intervistato prima della sfida contro il Werder Brema: "È assolutamente sbagliato, non posso confermarlo" ha dichiarato il dirigente a proposito dell'con il