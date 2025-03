Spazionapoli.it - Lukaku, l’ex Napoli gela Conte: parole come macigni

Su Romelu, in attesa del match contro la Fiorentina di domenica prossima, bisogna registrare delle dichiarazioni di un ex azzurro.Con l’arrivo del mese di marzo, di fatto, ilha salutato un mese di febbraio davvero deludente. Basti pensare che gli azzurri hanno fatto solo tre punti in quest’arco di tempo. Mentre con l’Inter è arrivato sempre un pari, ma con un sapore totalmente diverso rispetto a quelli rimediati con Roma, Udinese e Lazio.I partenopei, infatti, sabato scorso allo Stadio Diego Armando Maradona hanno giocato sicuramente meglio rispetto agli uomini di Inzaghi. Inoltre, ilè stato bravissimo a pareggiare il bellissimo gol su calcio di punizione di Federico Dimarco con la rete realizzata all’87’ con il danese Billing. La squadra diha ora in calendario il match contro la Fiorentina, ma prima bisogna registrare delle dichiarazioni importanti su Romeluda parte di un ex bomber azzurro.