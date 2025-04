Anguissa non basta al Napoli | Ndoye gela Conte e l’Inter resta a +3

Napoli spreca la chance di accorciare a 1 punto il distacco dall'Inter capolista. Al 'Dall'Ara' la squadra di Conte parte forte trovando prima del ventesimo la rete del vantaggio con Anguissa, il trascinatore della squadra nel primo tempo. Un Bologna inconcludente fa spazio nella ripresa a un Bologna aggressivo e praticamente per quasi tutti i novanta minuti nella metà campo del Napoli, che praticamente bada solo a difendersi. Diversi giocatori calano di intensità, lo stesso Anguissa su tutti. Il muro partenopeo cade presto, al 64? con Ndoye che punisce Scuffet con un gran gol di tacco su cross dalla sinistra dell'ex Inter Odegaard.

