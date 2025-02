Inter-news.it - La Roma gela il Napoli nel finale: Inter resta a -3 con una partita in meno

Laferma ilsul punteggio di 1-1. A segno Leonardo Spinazzola e Angelino, la cui rete nelimpedisce ai partenopei di andare a +5 sull’.PAREGGIO– Ilè ospite dellanella sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La squadra partenopea controlla laper quasi tutta la prima frazione di gioco, rendendosi pericolosa in avanti e gestendo con attenzione la fase difensiva. Il gol, dopo la spinta iniziale, arriva al 29? grazie a un lancio di Juan Jesus su cui si fionda Leonardo Spinazzola. L’italiano è bravo a superare Mile Svilar, non impeccabile in questo caso, con un pallonetto morbido. Dopo il vantaggio dei partenopei, lacerca la reazione d’orgoglio. Così arriva l’occasione di Evan N’Dicka, il cui colpo di testa al 46? viene respinto da Alex Meret verso il fondo.